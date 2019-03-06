Британец Льюис Ладлоу был приговорен к пожизненному заключению за планирование теракта в Лондоне. Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Приговор был вынесен судьей центрального суда Лондона Николасом Хилльярдом.

27-летний Ладлоу, страдающий аутизмом, в 2018 году признал свою вину в планировании теракта в городе и попытке примкнуть к ИГ.

Ладлоу, планировавший теракт на Оксфорд-Стрит, сможет просить о досрочном освобождении не раньше, чем через 15 лет.