В Германии 59-летний садовник Бернхард Грауманн перед смертью отправил посылки со взрывными устройствами своим врагам, пишет "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что из-за одной посылки с бомбой уже умер доктор, лечивший до этого Грауманна. Также ранения получили жена и дочь врача. По данным полиции, у садовника были с ними конфликты.

По словам вдовы Бернхарда Грауманна, она не знала, что ее муж затевал сделать со своими врагами перед своей смертью.

В настоящее время полиция устанавливает личностей тех, кто общался с Грауманном, чтобы выяснить были ли еще посылки с бомбами.