Во Франции на Елисейских поля во время операции по увеличению пениса скончался известный израильский миллиардер-торговец алмазами 65-летний Эхуд Арье Ланиадо, сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Миллиардер умер от сердечного приступ после того, как в его пенис ввели вещество, уточняет издание.

По словам одного из друзей Ланиадо, мужчина был небольшого роста и всегда сосредотачивался на своей внешности и на том, как его воспринимали другие.

Ланиадо считался одним из крупнейших экспертов на международном уровне в области оценки необработанных алмазов.