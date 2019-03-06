Президент Украины Петр Порошенко заявил о прибытии на территорию Украину турецких ударных беспилотников. Об этом сообщает Украинская правда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Украинский лидер заявил об этом на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

"Сейчас состоятся испытания нового мощного ударного беспилотного комплекса "Байрактар", о поставках которого нам удалось договориться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом", - сказал Порошенко.