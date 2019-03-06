Французские граждане поддержали отмену перевода часов и выразили желание жить по летнему времени, такие результаты опроса комитета по европейским делам при МИД Франции были опубликованы на сайте Национального собрания республики, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Так, абсолютное большинство (83,71% из 2,1 млн участвовавших) респондентов поддержали вариант с отказом от данной процедуры.

В вопросе о варианте времени, которое должно остаться в случае отмены перевода часов, больше половины (59%) участников опроса высказались за летнее, и лишь треть (37%) - за зимнее.

Как сообщили в комитете по европейским делам, более подробные результаты будут представлены на собрании 12 марта.