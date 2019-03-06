Стражи порядка уничтожили в среду контролируемым взрывом подозрительную посылку в студенческом городке Университета Глазго. Об этом сообщило руководство полиции Шотландии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Посылку не открывали, и никто не пострадал", - информировал помощник главного констебля шотландской полиции Стив Джонсон, отвечающий за борьбу с организованной преступностью и противодействие терроризму. По его словам, в качестве меры предосторожности люди были эвакуированы из нескольких зданий в районе, где был найден подозрительный предмет. Посылка была обнаружена при сортировке почты.

Источники телеканала Sky News в службах безопасности сообщили, что данная посылка, "похоже, связана" с серией инцидентов, произошедших в Лондоне 5 марта. Утром во вторник конверты формата А4 с самодельными взрывными устройствами внутри были обнаружены на территории лондонских аэропортов Хитроу и Сити, а также на столичном вокзале Ватерлоо. Несмотря на то, что одно из устройств сработало, воспламенив конверт, никто не пострадал, и оба аэропорта, как и вокзал, продолжили работать в обычном режиме. В настоящий момент британские правоохранительные органы ведут расследование инцидентов совместно с полицией Ирландии, откуда предположительно были отправлены конверты.

На фоне этих новостей становится все больше сообщений о подозрительных предметах. Так, в среду было взято в оцепление одно из отделений Королевского банка Шотландии в Эдинбурге после обнаружения подозрительной посылки. Позже было установлено, что она содержала рекламные материалы и не представляет опасности для людей.

В среду же подозрительный предмет был найден у здания Палаты лордов, верхней палаты британского парламента. Впрочем, вскоре стало известно, что он также безопасен. "Угроза оказалась ложной, указанный предмет не расценивается как подозрительный", - сообщили корр. ТАСС в Скотленд-Ярде.