6 марта в Иране состоялась церемония открытия железнодорожной линии Газвин-Рашт.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани, министр экономики Азербайджана, сопредседатель Государственной комиссии по экономической, торговой и гуманитарной сферам между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран Шахин Мустафаев, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, министр дорог и градостроительства Ирана Мохаммед Ислами, мэр Гилана Мустафа Салари.

Протяженность железной дороги Газвин-Рашт 164 километра. На железнодорожной линии построены мосты, тунелли и другие сооружения.

Выступивший на церемонии открытия Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани подчеркнул, что развитие Международного транспортного коридора "Север-Юг" всегда находится в центре внимания глав государств двух стран, отметил значение железной дороги Газвин-Рашт, являющейся составной частью этого коридора. Президент Ирана сказал, что Газвин-Рашт соединит не только железные дороги Ирана и Азербайджана, но и России и стран Северной Европы.

Министр экономики Шахин Мустафаев отметил, что стремительно развивающиеся в последние годы азербайджано-иранские связи, основанные на взаимном уважении, дружественных принципах и исламском наследии, возвысились до уровня стратегического партнерства. Он подчеркнул, что по поручениям президентов Азербайджана и Ирана определены новые цели сотрудничества между нашими странами, в этой сфере проделана соответствующая работа и завоеваны многочисленные достижения.

Одна из поставленных целей заключается в дальнейшем расширении сотрудничества между двумя странами в транзитно-транспортной сфере, обеспечении реализации проекта Международного транспортного коридора "Север-Юг".