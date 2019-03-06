В Волховском районе Ленинградской области России произошло ДТП с рейсовым автобусом, в результате которого один человек погиб, еще 14 получили ранения, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По данным полиции, жертвой аварии стала 53-летняя пассажирка легкового автомобиля Renault Logan, водители машины и автобуса госпитализированы в тяжелом состоянии. Различные травмы получили еще три пассажира легкового автомобиля и девять пассажиров автобуса, в том числе 16-летняя девочка.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Утром в среду, 6 марта, на федеральной трассе "Кола" водитель Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Tiger, следовавшим маршрутом Тихвин - Санкт-Петербург. Как оказалось, автобус работал в качестве рейсового нелегально.