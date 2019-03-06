ВВС Турции провели операции на севере Ирака против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает Trend со ссылкой на заявление министерства национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В результате воздушной операции, проведенной в районах Метина, Зап, Авашин-Басьян и Хакурк на севере Ирака были уничтожены убежища, укрытия террористов, а также склады боеприпасов", - говорится в заявлении.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.