Трамп отменил требование обнародовать число жертв ударов США среди мирного населения
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп издал указ, отменяющий введенное администрацией его предшественника Барака Обамы требование обнародовать число жертв среди мирного населения в результате ударов США по целям террористов вне зон активных боевых действий. Текст документа распространила в среду пресс-служба Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно новому распоряжению, американский лидер аннулирует один из пунктов президентского указа от 2016 года, который "требует от директора Национальной разведки США или другого официального лица, которое может быть выбрано для этого президентом, обнародовать к 1 мая каждого года рассекреченный отчет о количестве ударов, нанесенных США по целям террористов вне зоны активных боевых действий, а также (среди прочей информации) оценку числа погибших в результате таких ударов комбатантов и некомбатантов".
При этом в силе остается закон, принятый в 2018 году Конгрессом и требующий от главы Пентагона также к 1 мая каждого года предоставлять отчет в соответствующие комитеты Палаты представителей и Сената о числе жертв среди мирного населения за предыдущий год. Однако часть этого доклада может быть засекреченной и не предназначаться для обнародования.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
МИД Алжира недоволен Лигой арабских государств
Археологи нашли следы массовых детских жертвоприношений в Перу
Драка со стрельбой в Москве: задержаны десять человек
Прокуратура Испании просит четыре года тюрьмы для экс-главы МВФ
ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК в Ираке
ДТП в России: погибший и полтора десятка раненых
МИД Алжира недоволен Лигой арабских государств
Драка со стрельбой в Москве: задержаны десять человек
ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК в Ираке
ДТП в России: погибший и полтора десятка раненых
В Анкаре состоялось открытие «Года Насими» - ФОТО
В одной из стран Европы больше не хотят переводить часы
Алмазный миллиардер умер во время операции во Франции
Часть Баку осталась без воды
-
6 Мар. 13:10 10 155
-
6 Мар. 09:58 8 743
-
6 Мар. 10:00 5 066
-
6 Мар. 11:20 4 017
-
6 Мар. 14:15 3 913