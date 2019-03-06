Около 30 человек устроили массовую драку со стрельбой у станции "Рязанский проспект" на юго-востоке Москвы, задержаны 10 человек, сообщил в среду РИА Новости источник в правоохранительных органах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Драка произошла 5 марта около 20.50 рядом со станцией метро "Рязанский проспект". Участвовали около 30-ти человек", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, для дальнейшего разбирательства полицейские задержали 10 человек. "Один из участников конфликта произвел выстрелы в сторону оппонентов, его поймать пока не удалось, ведется розыск", - добавил источник.

При этом собеседник агентства затруднился рассказать, пострадал ли кто-то в результате драки и стрельбы.

