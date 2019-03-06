Лига арабских государств (ЛАГ) нуждается в глобальной реформе ввиду тех рисков, с которыми сталкиваются страны региона. Об этом, как передает информационное агентство Algeria Press Service, заявил в среду в Каире министр иностранных дел Алжира Абделькадер Месахель, принимающий участие в работе 151-й министерской сессии регионального сообщества, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Алжир призывает к глобальной реформе ЛАГ, и эта необходимость проистекает из ситуации, сложившейся в ряде арабских стран, к сожалению, сталкивающихся с большими рисками и вызовами, подпитываемыми нестабильностью и кризисами", - отметил глава МИД.

Месахель указал на важность "наращивания и объединения усилий ради сплочения рядов арабских стран, а также объективного и ответственного анализа кризисов, которые сотрясают арабский регион". Для этого, уверен он, "необходимо установить диалог как базу для арабской коммуникации в интересах прекращения иностранного вмешательства во внутренние дела арабских государств".

Алжирский министр выразил убежденность в том, что "реформа ЛАГ должна осуществляться в соответствии с процессами развития, происходящими в мире, а также основываться на объективной оценке деятельности и достижений основных органов и специализированных организаций лиги". "Это позволит сплотить арабские ряды и снова запустить совместные арабские действий", - подчеркнул Месахель.

"Несмотря на тесные отношения, связывающие арабские страны благодаря их общей исторической судьбе, по-прежнему наблюдается слабость роли ЛАГ в урегулировании кризисов в арабском регионе и реализации тех целей, для которых лига создавалась", - подытожил он.

На министерской сессии обсуждался ряд острых и актуальных вопросов для арабского региона, включая обстановку в Сирии, Ливии и Йемене.