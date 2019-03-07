«Манчестер Юнайтед» выбил «ПСЖ» из розыгрыша Лиги чемпионов
Английский "Манчестер Юнайтед" обыграл французский "ПСЖ" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу английской команды. Примечательно, что первая игра, которая прошла в Манчестере, завершилась со счетом 2:0 в пользу "ПСЖ". Счет в серии в итоге равный - 3:3, английский клуб прошел дальше благодаря правилу выездного гола.
В составе победителей отличились Ромелу Лукаку, который оформи дубль, и Маркус Рэшфорд, который реализовал пенальти, поставленныый после просмотра судьей VAR.
За "ПСЖ" единственный мяч забил Хуан Бернат.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
"ПСЖ" (Франция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1:3 (1:2)
Голы: 0:1 - Лукаку, 2; 1:1 - Бернат, 12; 1:2 - Лукаку, 30; 1:3 - Рэшфорд (пенальти), 90+3.
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