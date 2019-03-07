Китайская компания Huawei подала иск против правительства США из-за заявлений об использовании ее технологий властями КНР в целях слежки, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, Huawei подала иск в окружной суд Техаса. Согласно заявлению компании, конгресс США так и не смог предъявить доказательства, которые бы оправдывали введение ограничений на продукты Huawei.

Ранее США и Австралия обвиняли Huawei в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира. В декабре в Канаде была задержана финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу по запросу властей США и по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

На прошлой неделе власти Канады приняли решение начать процесс об экстрадиции Мэн Ваньчжоу в США.

