Автомобили Aurus, представленные на Женевском международном автосалоне, являются конкурентом "легендарных брендов" Bentley и Rolls-Royce. Об этом говорится в статье американского автомобильного портала Carscoops, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Эти роскошные автомобили российского производства стилистически напоминают Rolls-Royce", - отмечает автор статьи.



По его мнению, наиболее "примечателен" бронированный лимузин Aurus Senat L700, превосходящий своими размерами такие модели, как Rolls-Royce Phantom и Maybach 62. При этом более компактный седан Aurus Senat L600 также нельзя назвать "крошечным", пишет автор.

"Внешний стиль нельзя назвать абсолютно новаторским. Между тем, салон, несомненно, роскошен. Он имеет премиальную кожаную обивку, деревянную отделку и металлические акценты", - говорится в статье.

Автор также отмечает, что автомобили марки Aurus достаточно высокотехнологичны. В частности, они укомплектованы цифровой приборной панелью, информационно-развлекательной системой с широким экраном и двухэкранной развлекательной системой для пассажиров, установленной на задних сиденьях.

"Как Bentley и Rolls-Royce, Aurus имеет систему персонализации, которая позволяет покупателям настраивать практически каждый аспект интерьера", - указывает Carscoops.



Aurus - это рыночное название семейства автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства на основе единой модульной платформы, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект под кодовым именем "Кортеж" реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Ориентировочная цена машин семейства "Кортеж", которые появятся в продаже под брендом Aurus, будет начинаться примерно от 10 миллионов рублей.

