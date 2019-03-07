В США скончался один из изобретателей карманного калькулятора Джерри Мерримен. Изобретателю было 86 лет, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Падчерица Мерримена сообщила Associated Press, что он умер еще 27 февраля в больнице Далласа (штат Техас). Там он находился с середины декабря 2018 года. Мерримена госпитализировали из-за осложнений после операции по установке кардиостимулятора.

Джерри Мерримен был родом из Техаса. Карманный калькулятор он изобрел вместе с еще двумя разработчиками - Джеймсом ван Тасселом и будущим лауреатом Нобелевской премии по физике Джеком Килби. Группа под руководством Килби начала работать над электронным устройством в 1965 году. Спустя два года они запатентовали изобретение.

"Я был глупым и думал, что мы просто делали калькулятор, а мы создавали электронную революцию", - заявил Мерримен в 2013-м.