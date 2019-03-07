Австралийские журналисты нашли ошибку в видео, рекламирующем страну для туристов: вместо заката над городом Перт, о чем гласила надпись, пара любовалась рассветом, сообщаетLonely Planet, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах видно, что герои ролика смотрят на восток, что и позволило внимательным зрителям предполагать, что это - рассвет. Надпись при этом гласила: "Встречай закат здесь".

В туристической организации пообещали исправить ошибку, что не помешало пользователям соцсетей оставить многочисленные шутливые комментарии.

Видео вышло в рамках масштабной рекламной компании Австралии как интереснейшего туристического направления, запущенной около полугода назад

