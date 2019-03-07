В Австралии зрители нашли ошибку в рекламе, приглашающей туристов в страну
7 марта 2019 07:31 117
Австралийские журналисты нашли ошибку в видео, рекламирующем страну для туристов: вместо заката над городом Перт, о чем гласила надпись, пара любовалась рассветом, сообщаетLonely Planet, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
На кадрах видно, что герои ролика смотрят на восток, что и позволило внимательным зрителям предполагать, что это - рассвет. Надпись при этом гласила: "Встречай закат здесь".
В туристической организации пообещали исправить ошибку, что не помешало пользователям соцсетей оставить многочисленные шутливые комментарии.
Видео вышло в рамках масштабной рекламной компании Австралии как интереснейшего туристического направления, запущенной около полугода назад
-
6 Мар. 20:05 13 137
-
6 Мар. 13:10 11 089
-
6 Мар. 09:58 8 889
-
6 Мар. 10:00 5 164
-
6 Мар. 14:15 4 169