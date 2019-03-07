Существенный рост хакерских атак из-за рубежа в 2018 году отметила полиция Японии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило в четверг агентство Киодо.

На сайте полицейского управления Японии этих данных пока не приводится.

По данным Киодо, в среднем в прошлом году ежедневно фиксировалось 2 тысячи 752,8 случаев нелегального доступа к аккаунтам и информации, а также кибератак, что на 859,8 единицы больше, чем в 2017 году. Больше всего таких атак последовало из Китая - 14,1%, а также США - 12,6%.

Сумма хищений денег с банковских счетов через интернет составила 461 миллион иен (4,1 миллион долларов), причем 60% счетов, куда переводились эти деньги, были под вьетнамскими именами, сообщает агентство.

Хищения криптовалюты хакерами достигли 67,7 миллиарда иен (610 миллионов долларов). Всего полиция зарегистрировала 169 случаев хищений криптовалют в Японии в 2018 году.

В рамках подготовки к летней Олимпиаде в Токио 2020 года правительство Японии разработало в прошлом году стратегический план по обеспечению кибербезопасности важнейших объектов инфраструктуры.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.