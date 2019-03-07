Валютные резервы Центрального банка Армении резко сократились.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, только за последний месяц резервы сократились на 255 млн. долларов, то есть более чем на 11%.

Внешние резервы ЦБ Армении в январе этого года составили 1 млрд. 994 млн. долларов против 2 млрд. 249 млн. долларов в декабре.

Как отмечают СМИ, эти средства были потрачены на поддержание курса драма.