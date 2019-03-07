Ужасное ДТП в России, двое погибших - ФОТО
Микроавтобус столкнулся со сломавшимся КамАЗом в Тверской области, погибли водитель и пассажир микроавтобуса. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает в четверг управление ГИБДД по региону.
По предварительной информации, авария произошла около 04.50 мск четверга в Бологовском районе.
"Водитель автомобиля Volkswagen Transporter совершил наезд на остановившийся грузоперевозчик КамАЗ, который, в связи с возникшей неисправностью транспортного средства, совершил вынужденную остановку. В результате ДТП водитель и пассажир Volkswagen Transporter от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости представитель отдела управления ГИБДД по Тверской области, микроавтобус - частный, и не выполнял перевозку пассажиров. Погибшие - двое мужчинСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Валютные резервы Армении резко упали
Японию массово атакуют зарубежные хакеры
-
6 Мар. 20:05 15 044
-
6 Мар. 13:10 11 887
-
6 Мар. 17:12 5 806
-
6 Мар. 14:15 4 707
-
6 Мар. 11:20 4 116