Микроавтобус столкнулся со сломавшимся КамАЗом в Тверской области, погибли водитель и пассажир микроавтобуса. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает в четверг управление ГИБДД по региону.

По предварительной информации, авария произошла около 04.50 мск четверга в Бологовском районе.

"Водитель автомобиля Volkswagen Transporter совершил наезд на остановившийся грузоперевозчик КамАЗ, который, в связи с возникшей неисправностью транспортного средства, совершил вынужденную остановку. В результате ДТП водитель и пассажир Volkswagen Transporter от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости представитель отдела управления ГИБДД по Тверской области, микроавтобус - частный, и не выполнял перевозку пассажиров. Погибшие - двое мужчин