Два человека погибли, еще двое получили травмы четверг утром в результате взрыва в доме в селе Малиновки Завьяловского района. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По данным ведомства, сообщение о пожаре на улице Привокзальной в одной из квартир двухэтажного кирпичного жилого дома поступило в 9.00 утра.

"Пожар сопровождался хлопком, который унес жизни двоих человек, еще двое получили травмы. Предположительно, причиной трагедии явилось воспламенение газовоздушной смеси при нарушении правил эксплуатации, либо неисправности газовых приборов", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что открытым огнем горела крыша дома. Через тридцать минут пожар был локализован, а вскоре и потушен. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. На месте пожара работают следственно-оперативные группы.