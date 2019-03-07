Мощный взрыв в жилом доме в России, двое погибших
Два человека погибли, еще двое получили травмы четверг утром в результате взрыва в доме в селе Малиновки Завьяловского района. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
По данным ведомства, сообщение о пожаре на улице Привокзальной в одной из квартир двухэтажного кирпичного жилого дома поступило в 9.00 утра.
"Пожар сопровождался хлопком, который унес жизни двоих человек, еще двое получили травмы. Предположительно, причиной трагедии явилось воспламенение газовоздушной смеси при нарушении правил эксплуатации, либо неисправности газовых приборов", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что открытым огнем горела крыша дома. Через тридцать минут пожар был локализован, а вскоре и потушен. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. На месте пожара работают следственно-оперативные группы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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