Взрыв прогремел на автобусной остановке в индийском штате Джамму и Кашмир, сообщается о 18 пострадавших. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию.

Сообщается, что инцидент произошел в четверг на автобусной остановке в центре города Джамму. Взрывное устройство было установлено под автобусом. По данным телеканала, по меньшей мере 18 человек пострадали.

