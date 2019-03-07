У богача есть 26-летняя дочь, которая, по его словам, не знала ещё ни одного мужчины. И вот отец решил устроить счастье своей красавицы Карнситы, а заодно и будущее своего бизнеса. Вместо того чтобы получить деньги за дочку от жениха, согласно местным традициям, он сам готов за неё заплатить, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Мужчина пообещал будущему зятю 10 млн тайских бат (около 21 млн рублей) и долю в бизнесе. Миллионер владеет фермами по переработке фрукта дуриана, пишет Mirror. Но, чтобы получить все эти сокровища, потенциальный жених Карнситы должен отвечать нескольким требованиям. Он не должен быть слишком умным - достаточно умения писать и читать. Должен быть трудолюбивым, бережно относиться к деньгам и любить дуриан.

"Я хочу, чтобы кто-то позаботился о моём бизнесе, чтобы он существовал и дальше. Мне не нужен человек со степенью бакалавра, магистра или докторской. Мне нужен просто добросовестный и трудолюбивый человек"

Арнон Родтонг, отец

Однако сама умница-дочь, которая помимо родного языка говорит также на английском и китайском, была удивлена таким поступком отца. Её рассмешил родительский энтузиазм. По словам девушки, она лучше бы потратила эти деньги на пластические операции в Корее. Но подтвердила, что её сердце всё ещё свободно.

"Это правда, что я всё ещё одна. Если мне придётся выйти замуж за кого-то, я хочу только одного - чтобы он был добросовестным и хорошим человеком, который любит свою семью"

Карнсита Родтонг, дочь

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