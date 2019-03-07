Российский истребитель Су-27 перехватил разведывательный самолет ВВС США в небе над Балтикой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Самолет-разведчик RC-135 был зафиксирован над нейтральными водами Балтийского моря. Он приближался к российской границе. Для перехвата был поднят Су-27, который вынудил его удалиться от приграничных территорий России. После этого российский истребитель благополучно вернулся на базу, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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