Перехват самолета-разведчика США у границ России попал на камеры - ВИДЕО
7 марта 2019 12:08 200
Российский истребитель Су-27 перехватил разведывательный самолет ВВС США в небе над Балтикой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Самолет-разведчик RC-135 был зафиксирован над нейтральными водами Балтийского моря. Он приближался к российской границе. Для перехвата был поднят Су-27, который вынудил его удалиться от приграничных территорий России. После этого российский истребитель благополучно вернулся на базу, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
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