В Кабуле прогремел взрыв
7 марта 2019 12:19 100
Взрыв прогремел в четверг в Кабуле. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Pajhwok.
По его данным, инцидент произошел в 13-м полицейском округе. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.
Телеканал TOLOnews сообщает, что были слышны звуки трех взрывов. Они произошли недалеко от места, где проходила поминальная церемония по случаю 24-й годовщины смерти лидера моджахедов Абдула Али Мазари. На нее собрались многие афганские политические деятели.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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