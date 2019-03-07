Взрыв прогремел в четверг в Кабуле. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Pajhwok.

По его данным, инцидент произошел в 13-м полицейском округе. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

Телеканал TOLOnews сообщает, что были слышны звуки трех взрывов. Они произошли недалеко от места, где проходила поминальная церемония по случаю 24-й годовщины смерти лидера моджахедов Абдула Али Мазари. На нее собрались многие афганские политические деятели.