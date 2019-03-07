Туристы, отдыхавшие на круизном лайнере, засняли на видео спасение пассажира и пилота, самолет которых упал в воду. Об этом сообщает News.com.au.

После того как легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека, упал в Карибское море, береговая охрана Майами связалась с капитаном корабля Regal, который находился неподалеку от места крушения, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Члены экипажа направились на помощь пилоту и пассажиру на надувной лодке, в то время как путешественники наблюдали за происходящим с палубы и поддерживали спасателей аплодисментами.

На ролике, снятом одним из очевидцев, видно, как сотрудники лайнера подплывают к пассажирам самолета, вытаскивают их из воды и затем везут на корабль.

Капитан судна сообщил, что пассажир и пилот чувствуют себя хорошо, и лайнер продолжил плавание по намеченному маршруту.

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