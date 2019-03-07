В Индии двухлетний ребенок сорвался с балкона третьего этажа и выжил благодаря смягчившим падение проводам. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

На ролике, снятом 4 марта в городе Шивпури, штат Мадхья-Прадеш, видна вспышка, а затем ребенок падает прямо перед идущей по улице женщиной, выбивая телефон у нее из рук. Шокированная индианка садится на бордюр неподалеку, а на помощь мальчику бросаются двое мужчин и берут потерявшего сознание ребенка на руки. К ним подбегают несколько девушек, одна из них хватается за голову, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Вскоре к месту происшествия подъезжает автомобиль, одна из девушек берет ребенка на руки и уезжает в ближайшую больницу.

Сообщается, что доктора осмотрели мальчика, обнаружили только несколько ссадин и синяков и на всякий случай направили его в больницу получше. Там врачи вновь пришли к выводу, что мальчик не получил серьезных повреждений и "чудом обманул смерть". Его выписали в тот же день.

Как выяснилось позже, двухлетний мальчик по имени Картик (Karthik) играл на балконе без присмотра родителей и провалился в зазор между перилами.

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