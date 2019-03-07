ВВС Турции провели операции на севере Ирака против боевиков "Рабочей партии Курдистана" ("РПК"). Об этом сообщает Trend со ссылкой на заявление министерства национальной обороны Турции, передает Day.Az.

"В результате воздушной операции, проведенной в районе Хафтанин на севере Ирака, были уничтожены убежища и укрытия террористов, а также склады с боеприпасами", - говорится в заявлении.

Отметим, что сегодня утром ВВС Турции также провели операции на севере Ирака.

Напомним, что конфликт Турции с "РПК", требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.