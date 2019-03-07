Пьяный водитель пытался уехать по крышам других автомобилей - ВИДЕО
7 марта 2019 16:38 112
В Латвии пьяный водитель так не хотел попасть в руки полицейским, что попытался уехать по крышам других автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Внедорожник взмыл в воздух и даже опустился на другие автомобили, но застрял.
Тогда отчаянный нарушитель попытался скрыться уже на своих двоих. Вслед ему бросились полицейские.
Потребовался и предупредительный выстрел. Забег длился недолго. Уже через пару сотен метров спринтер сдался.
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