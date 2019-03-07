В Латвии пьяный водитель так не хотел попасть в руки полицейским, что попытался уехать по крышам других автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Внедорожник взмыл в воздух и даже опустился на другие автомобили, но застрял.

Тогда отчаянный нарушитель попытался скрыться уже на своих двоих. Вслед ему бросились полицейские.

Потребовался и предупредительный выстрел. Забег длился недолго. Уже через пару сотен метров спринтер сдался.

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