Американские военно-воздушные силы испытали беспилотный летательный аппарат нового поколения Kratos XQ-58A Valkyrie. Первый полет продлился около 70 минут. При этом взлет, посадка и испытания функционала не попали в демонстрационный ролик, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

- XQ-58A стал первым примером класса беспилотных летательных аппаратов, который определяют низкие закупочные и эксплуатационные расходы. При этом он меняет правила игры в плане боевых возможностей, - цитирует слова руководителя проекта The Drive.

Работа над созданием нового дрона "Валькирия" велась 2,5 года. Впереди у него еще четыре важных испытания. Беспилотник предназначен для полетов дальностью около двух тысяч миль (свыше трех тысяч километров). На вооружении будет находиться пара авиабомб малого калибра либо средства радиоэлектронной борьбы и наблюдения.

Разработчики указывают, что аппарат можно запускать без взлетно-посадочной полосы. Он также может работать в паре с пилотируемыми истребителями.

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