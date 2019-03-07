Человек, который подорвал гранату на автобусной остановке в индийском штате Джамму, арестован, передает агентство ANI со ссылкой на главу полиции штата Дилбаха Синха, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва гранаты на автобусной остановке в индийском штате Джамму и Кашмир пострадали до 26 человек.

По данным телеканала NDTV, число пострадавших уже превысило 30 человек, а 17-летний подросток из числа пострадавших скончался от "осколочных ранений".