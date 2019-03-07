Королева Великобритании Елизавета II впервые сделала пост в социальной сети Instagram, который опубликован в аккаунте королевской семьи theroyalfamily.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на The Telegraph, это архивная фотография письма, которое в 1843 году изобретатель первой аналитической машины Чарльз Бэббидж написал ее прапрадеду принцу Альберту, передает Day.Az.

Публикация сделана во время посещения королевой Музея науки в Лондоне. "В письме Бэббидж рассказывает королеве Виктории и принцу Альберту об изобретении "Аналитической машины", первые программы для которой были созданы Адой Лавлейс, дочерью лорда Байрона", - сказано в пояснении к посту, подписанному Елизаветой II.

Аккаунт theroyalfamily создан в 2013 году, сейчас он насчитывает более 4,6 млн подписчиков.

В рамках предыдущего визита в музей в 2014 году королева сделала первую публикацию в Twitter. В 1997 году она запустила сайт британской монархии, а в 1976 - отправила первое письмо по электронной почте.