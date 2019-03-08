В Мадриде несколько сотен женщин вышли в ночь на Международный женский день на центральную площадь Пуэрта-дель-Соль, громко стуча в кастрюли и сковородки. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что многие из участниц митинга были одеты в пурпурную одежду или имели при себе пурпурные сумки. В агентстве уточнили, что данный цвет является символом международной борьбы за права женщин. Также сообщается, что многие участницы митинга несли плакаты с надписью "Сестра, я верю в тебя".

"Важно напоминать о наших правах, особенно в такой день, потому что в нашем обществе все еще много пробелов и проблем, с которыми сталкиваются женщины и которые необходимо преодолеть. Мы [живем] в патриархальном обществе", - сказала 21-летняя участница митинга Абриль Вилатроллол.

В Reuters напомнили, что жительницы Испании опасаются за свои права из-за того, что правовая партия Vox, по прогнозам, одержит победу на парламентских выборах.