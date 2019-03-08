Старейший член палаты представителей США Ральф Холл умер в возрасте 95 лет. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Associated Press, ссылаясь на его помощника Эда Валентайна.

Собеседник агентства рассказал, что Холл скончался в своем доме в городе Рокволл, штат Техас. Политик не страдал от серьезных заболеваний, причина его смерти не называется.

Ральф Холл покинул палату представителей в 2014 году после 34 лет службы. Ему на тот момент был 91 год. Холл занимал пост председателя комитета по науке, космосу и технологиям. Он курировал вопросы космической политики.

Парламентарий до 2004 года был демократом, после чего он стал республиканцем.