В одном из ресторанов Стамбула прогремел мощный взрыв. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что причиной взрыва стала утечка газа.

В результате взрыва никто не пострадал, но здание ресторана и соседние здания были повреждены.

О других подробностях происшествия не сообщается, по факту возбуждено уголовное дело.