Мощный взрыв в одном из ресторанов Стамбула - ФОТО
8 марта 2019 10:08 333
В одном из ресторанов Стамбула прогремел мощный взрыв. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Отмечается, что причиной взрыва стала утечка газа.
В результате взрыва никто не пострадал, но здание ресторана и соседние здания были повреждены.
О других подробностях происшествия не сообщается, по факту возбуждено уголовное дело.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!