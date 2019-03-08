Корабли Черноморского флота провели совместные учения с Военно-морскими силами Турции. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил начальник отдела информационного обеспечения флота капитан второго ранга Алексей Рулев.

"Экипажи двух кораблей Новороссийской военной морской базы - патрульный корабль "Василий Быков" и морской тральщик "Валентин Пикуль" - провели совместные турецко-российские учения PASSEX с экипажами корвета "Бургазада" и минного тральщика "Акчай", - сказал Рулев.

Экипажи отработали взаимодействие в акватории Черного моря, а также провод отряда кораблей в зоне возможной минной опасности.

Турецкие моряки с 6 по 8 марта в рамках национальных учений "Голубая отчизна - 2019" (Mavi Vatan 2019) находились в порту Новороссийска.

Посещение иностранного порта было одним из элементов маневров.