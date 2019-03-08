Грузовая фура с мигрантами из стран Центральной Америки перевернулась в Мексике, 25 человек погибли и почти 30 получили ранения. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пишет газета Universal, ссылаясь на генеральную прокуратуру штата Чьяпас.

ДТП произошло в районе муниципалитета Сояло недалеко от границы с Гватемалой. Сообщается, что ехавший без номерных знаков грузовик потерял управление и вылетел с дороги.

В Мексике автобус с мигрантами столкнулся с полицейской машиной

Ведется расследование обстоятельств инцидента.