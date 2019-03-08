В Мексике перевернулась фура с мигрантами, 25 погибших
8 марта 2019 10:27 165
Грузовая фура с мигрантами из стран Центральной Америки перевернулась в Мексике, 25 человек погибли и почти 30 получили ранения. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пишет газета Universal, ссылаясь на генеральную прокуратуру штата Чьяпас.
ДТП произошло в районе муниципалитета Сояло недалеко от границы с Гватемалой. Сообщается, что ехавший без номерных знаков грузовик потерял управление и вылетел с дороги.
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Ведется расследование обстоятельств инцидента.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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