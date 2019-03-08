Бармен разбил пирамиду из бокалов на корпоративе в честь 8 марта - ВИДЕО
Празднование Международного женского дня в офисе Сбербанка на Кутузовском проспекте пошло не по плану после того, как построенная пирамида из шампанского обрушилась прямо на глазах у работников банка, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Выстраивал конструкцию специально приглашённый бармен. По замыслу организаторов, всё должно было пройти красиво и масштабно, а происходящее сопровождали звуки классической музыки, которую играл приглашённый оркестр.
Однако в какой-то момент бармен сделал что-то не так, и сначала разбился один, потом несколько, а потом и все оставшиеся стаканы. Любопытно, но зрелище сопровождалось аплодисментами и криками сотрудников.
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