Болельщик английского"Манчестер Юнайтед" подвергся нападению после победы "красных дьяволов" над французским "Пари Сен-Жерменом" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".

По информации "Би-би-си", неизвестный в Париже нанес фанату клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) ножевое ранение в грудь. Власти Англии уже связали с французскими по поводу этого инцидента.

Отмечается, что зрителю матча Лиги чемпионов провели неотложную операцию. На данный момент он находится в парижской больнице.

Встреча команд завершилась со счетом 3:1 в пользу "красных дьяволов".