В Париже фаната «Манчестер Юнайтед» ударили ножом
8 марта 2019 10:39 168
Болельщик английского"Манчестер Юнайтед" подвергся нападению после победы "красных дьяволов" над французским "Пари Сен-Жерменом" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
По информации "Би-би-си", неизвестный в Париже нанес фанату клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) ножевое ранение в грудь. Власти Англии уже связали с французскими по поводу этого инцидента.
Отмечается, что зрителю матча Лиги чемпионов провели неотложную операцию. На данный момент он находится в парижской больнице.
Встреча команд завершилась со счетом 3:1 в пользу "красных дьяволов".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
00:20 15 007
-
7 Мар. 12:40 11 316
-
7 Мар. 15:49 8 997
-
7 Мар. 17:25 6 901
-
7 Мар. 21:22 5 945