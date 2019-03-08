Сильный снегопад в Турции прервал связь с 47-ю населенными пунктами в провинции Сивас. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению связи.

По данным СМИ, толщина снежного покрова в провинции Сивас достигает полутора метров.

Напомним, что ранее в турецкой провинции Агры по причине сильного мороза был отменен авиарейс компании "Anadolu Jet" Агры - Анкара.