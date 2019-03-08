Сильный снегопад в Турции: Десятки населенных пунктов отрезаны от внешнего мира
8 марта 2019 11:27 263
Сильный снегопад в Турции прервал связь с 47-ю населенными пунктами в провинции Сивас. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению связи.
По данным СМИ, толщина снежного покрова в провинции Сивас достигает полутора метров.
Напомним, что ранее в турецкой провинции Агры по причине сильного мороза был отменен авиарейс компании "Anadolu Jet" Агры - Анкара.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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