Падение грузового самолета Boeing 767 в США попало на видео.

Ролик в Сети опубликовал шериф округа Чамбер, который занимался расследованием авиакатастрофы. На кадрах видно, как самолет носом вниз стремительно падает вниз, после чего исчезает из поля зрения, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Трагедия произошла 23 февраля. На борту лайнера находились три человека. Все они погибли.

В один момент самолет перестал выходить на связь. На место предполагаемой аварии сразу же выдвинулись специалисты.

Причины аварии пока неизвестны.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

