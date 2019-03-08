Восьмого марта в мире празднуется Международный женский день. Танкисты Западного военного округа поздравили женщин-военнослужащих и впервые создали для них оригинальную фигуру построения боевых машин, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Акция прошла во Владимирской области. Механики-водители на двенадцати танках в ходе тренировки выстроили сложную фигуру из танков в виде восьмерки. Результат был снят на видео с помощью беспилотного летательного аппарата.

Всем приглашенным девушкам танкисты вручали цветы и подарки. Поздравления услышали как военнослужащие прекрасного пола, так и женщины, проходящие службу на различных должностях в учебном центре.

В завершение поздравительной акции механики-водители показали танковый балет - фигуры высшего пилотажа, исполненные на тяжелых боевых машинах. Для восьмого марта они подготовили новую "балетную" программу, которую публика еще не видела.

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