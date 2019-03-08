По меньшей мере два человека погибли, трое пострадали из-за сильных дождей и наводнений в индонезийской провинции Западная Ява, сообщил представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации издания Jakarta Post, более 22 тысяч семей оказались затронуты стихией в районах города Бандунг провинции Западная Ява. По данным агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Бандунга, дождь начался в среду, из-за этого река Читарум вышла из берегов, в некоторых районах вода достигла почти трех метров глубиной.

Отмечается, что сотни семей эвакуируются из затопленных районов. Из-за наводнения затоплены дороги, что затрудняет эвакуацию жителей. Нугрохо отметил в Twitter, что сейчас шесть человек считаются пропавшими без вести.