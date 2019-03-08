Россия и Турция начали патрулирование в Идлибе
8 марта 2019 14:50 228
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил о начале патрулирования турецкой и российской стороны в сирийской провинции Идлиб, передает Anadolu.
Отмечается, что Россия и Турция будут патрулировать разные зоны. Турция займется демилитаризованной зоной, а российская сторона - внешним периметром зоны деэскалации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Совместное патрулирование Турции и России в Идлибе важно с точки зрения сохранения режима прекращения огня и обеспечения стабильности на северо-западе Сирии", - добавил Акар.
Уточняется, что совместное патрулирование начнется 8 марта.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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