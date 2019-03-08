Истребитель МиГ-21 индийских ВВС потерпел крушение в пятницу в штате Раджастхан, пилоту удалось благополучно катапультироваться, сообщает газета Times of India со ссылкой на заявление военного ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Крушение произошло вскоре после вылета самолета с авиабазы, которая находится недалеко от города Биканер. Истребитель выполнял плановый полет. Как заявил представитель полиции города Прадип Мохан Шарма, крушение произошло в 12 километров от Биканера.