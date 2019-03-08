В Индии разбился истребитель
8 марта 2019 15:20 194
Истребитель МиГ-21 индийских ВВС потерпел крушение в пятницу в штате Раджастхан, пилоту удалось благополучно катапультироваться, сообщает газета Times of India со ссылкой на заявление военного ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Крушение произошло вскоре после вылета самолета с авиабазы, которая находится недалеко от города Биканер. Истребитель выполнял плановый полет. Как заявил представитель полиции города Прадип Мохан Шарма, крушение произошло в 12 километров от Биканера.
На место происшествия выехали полицейские. Как отметил представитель полиции, комиссия по расследованию намерена установить точную причину происшествия.
13:37