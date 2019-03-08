Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ответит на размещение Россией мобильных ракет, способных нести ядерные заряды, у границ стран - членов блока, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я могу сказать, что будет выверенный скоординированный ответ", - сказал генсек, выступая в Варшаве. Речь транслировала видеослужба НАТО.

Столтенберг также в очередной раз обвинил Россию в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности, призвав Москву вернуться к его соблюдению.