НАТО готовит ответ на размещение российских ракет у границ альянса
8 марта 2019 15:29 186
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ответит на размещение Россией мобильных ракет, способных нести ядерные заряды, у границ стран - членов блока, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Я могу сказать, что будет выверенный скоординированный ответ", - сказал генсек, выступая в Варшаве. Речь транслировала видеослужба НАТО.
Столтенберг также в очередной раз обвинил Россию в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности, призвав Москву вернуться к его соблюдению.
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