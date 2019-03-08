Общенациональные забастовки проходят в пятницу в Италии в знак борьбы за права женщин. Как указывает телеканал RAI News 24, помимо символических шествий и демонстраций женщин, забастовку объявили транспортные профсоюзы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

24-часовая забастовка распространяется на метро и наземный транспорт, в том числе такси и поезда регионального следования, за исключением общественных перевозок в час пик утром и вечером.

На четыре часа прекращает работу персонал авиакомпании Alitalia. Как указывается на сайте перевозчика, в связи с этим в расписание работы могут быть внесены изменения, а некоторые внутренние и международные рейсы отменены. Пассажирам рекомендовано обращаться в компанию для уточнения информации о рейсах. Полеты с 18:00 до 21:00 по местному времени осуществляются по расписанию.

Акцию протеста против нарушения базовых прав поддержали несколько образовательных и медицинских учреждений, государственных и частных компаний. В Международный женский день это уже стало традицией в Италии, как и еще в 60 странах. Хотя акция носит название "всеобщей феминистской забастовки", к ней присоединяются и трудящиеся мужчины.