Иранские ВМС отразили атаку пиратов на нефтяной танкер
8 марта 2019 18:42 133
Военно-морские силы Ирана отразили атаку пиратов, напавших на иранский нефтяной танкер в Баб-эль-Мандебском проливе, сообщается в заявлении на официальном сайте армии ИРИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Утром предыдущего дня нефтяной танкер, который был атакован 11 пиратскими лодками в Баб-эль-Мандебском проливе, благодаря своевременным действиям 60-й флотилии ВМС, был спасен от пиратов", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу.
Армия ИРИ также сообщила, что на борту танкера находилось более 150 тысяч тонн нефти.