Военно-морские силы Ирана отразили атаку пиратов, напавших на иранский нефтяной танкер в Баб-эль-Мандебском проливе, сообщается в заявлении на официальном сайте армии ИРИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Утром предыдущего дня нефтяной танкер, который был атакован 11 пиратскими лодками в Баб-эль-Мандебском проливе, благодаря своевременным действиям 60-й флотилии ВМС, был спасен от пиратов", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу.