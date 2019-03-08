Пассажир самолета, следовавшего из Пакистана в Австралию, разозлил пилота, умоляя бога об авиакатастрофе. Из-за этого поведения мужчины его пришлось высадить из авиалайнера, сообщает пакистанский телеканал Geo News, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Мужчина, идентифицированный как Халил, должен был вылетать из аэропорта Исламабада и лететь с пересадкой в Дубае. Сразу после посадки на борт пассажир начал молиться, чтобы самолет разбился. Его причитания вызвали панику среди других путешественников и членов экипажа. В связи с этим пилот принял решение выгнать Халила из самолета.