Пассажир молился об авиакатастрофе и был выгнан за борт самолета
8 марта 2019 20:35 270
Пассажир самолета, следовавшего из Пакистана в Австралию, разозлил пилота, умоляя бога об авиакатастрофе. Из-за этого поведения мужчины его пришлось высадить из авиалайнера, сообщает пакистанский телеканал Geo News, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Мужчина, идентифицированный как Халил, должен был вылетать из аэропорта Исламабада и лететь с пересадкой в Дубае. Сразу после посадки на борт пассажир начал молиться, чтобы самолет разбился. Его причитания вызвали панику среди других путешественников и членов экипажа. В связи с этим пилот принял решение выгнать Халила из самолета.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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