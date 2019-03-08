Следователи ведут проверку после гибели восьмилетнего ребенка из-за падения на него снега с крыши в поселке Нижний Куранах в Якутии, сообщила старший помощник руководителя регионального СУСК РФ по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным следствия, 7 марта мальчик ушел из дома на прогулку с двумя сверстниками.



"Во время нахождения на крыше нежилого одноэтажного заброшенного дома ребенок упал с нее на землю, после чего на него с крыши сошла большая масса снега. Ребенок скончался на месте... проводится процессуальная проверка по факту гибели восьмилетнего ребенка", - цитирует Дворецкую сайт СУСК РФ по Якутии.

